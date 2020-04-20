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Bingöl'de ailelere destek ödemeleri ulaştırılıyor

Bingöl’de Korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL’lik destekler görevlendirilen ekipler tarafından ulaştırılmaya başlandı.

Bingöl'de Korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL'lik destekler görevlendirilen ekipler tarafından ulaştırılmaya başlandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL'lik nakdi yardım ödemeleri, valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan emniyet, jandarma, SYDV ve PTT görevlileri tarafından evlerinde teslim edilmeye başlandı.


Kısa süre içerisinde tüm ailelere desteklerin ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

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