İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de AK Parti seçim koordinasyon merkezi önünde kutlama

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri önde tamamlamasıyla Bingöl’de AK Parti’nin seçim koordinasyon merkezinde kutlamalar yapıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri önde tamamlamasıyla Bingöl'de AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinde kutlamalar yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlayınca, Bingöl'de AK Parti SKM önünde toplandı. Gençlerden oluşan kalabalık davul, zurna, halaylar ve meşalelerle kutlama yaptı. AK Parti Bingöl milletvekillerinin de ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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