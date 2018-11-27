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Bingöl'de AK Parti'nin başkan adayı Erdal Arıkan oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bingöl Belediye Başkan adaylarının Erdal Arıkan olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasının ardından partisinin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Bingöl Belediye Başkanlığı adaylarının Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü görevinden istifa ederek adaylık başvurusunda bulunan Erdal Arıkan olduğunu açıkladı.



Erdal Arıkan Kimdir?


1970'de Bingöl'de doğan Erdal Arıkan ilk, orta ve lise öğrenimini Bingöl' de tamamladı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl Bingöl'ün farklı okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.


2010- 2018 yılları arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Erdal Arıkan evli ve 2 çocuk babası.

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