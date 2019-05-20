Bingöl'de "Ana Arı Yetiştiriciliği" eğitimi

Bingöl Üniversitesi tarafından arıcılara yönelik "Ana Arı Yetiştiriciliği" eğitiminin bu yılki programına başlandığı bildirildi.

25 arıcının katıldığı "Ana Arı Yetiştiriciliği" eğitiminin açılış programı Ziraat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitimin açılışına Projelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, PİKOM Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Meral, Proje Yürütücüsü ve PİKOM Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Nevzat Esim, PİKOM uzmanları ve arıcılar katıldı.

Pilot Üniversite seçilerek Bingöl balını markalaştırma yolunda ciddi adımlar atan Bingöl Üniversitesi'nin bu amaçla çalışmalar yürütmeye devam ettiğini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz;"Buradaki amacımız üniversitede ürettiğimiz bilgiyi kampüs duvarlarını aşarak üreticilerimizin faydası doğrultusunda kullanmaktır. Ürettiğimiz bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmektir. Geçen yıl arılıkları sıklıkla ziyaret etmiştik. Burada üreticilerimizin bu eğitime çok ihtiyacı olduğunu fark etmiştik. Üreticilerimizin verimi arttırmaya ihtiyaçları var. Aynı ürünün katma değerinin arttırılmasına ve emeklerinin hak ettikleri karşılığını almaya ihtiyaçları var. Bingöl Üniversitesi olarak her zaman arıcılarımızın yanında olacağız. Biz, bu alanda yaptığımız her çalışmada arıcılarımız ile birlikte çalışmak istiyoruz. Eğer bir proje üreticiye değmiyorsa, sahada üreten insana faydası dokunmuyorsa o projenin bizim için kesinlikle anlamı olmayacaktır. Asıl hedefimiz üreticiye olumlu yönde dokunmak” dedi.

Eğitim projesinin yürütücüsü Doç. Dr. Nevzat Esim ise , “Proje kapsamında birlikte çalışacağımız arıcılar birliğine üye arıcılardan 25 üreticiye bu yıl ana arı yetiştiriciliği eğitimi verilecek. Talep gelmesi durumunda bu eğitimler tekrarlanacak. Eğitim sonunda bakanlık onaylı sertifika verilecek. Geçen yıl 25 arıcıya eğitim vermiştik. Şu an da 25 arıcıya eğitim veriyoruz. Önümüzdeki yıl da yine 25 arıcıya bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Toplamda da 75 arıcıya eğitim sonunda sertifika dağıtılacak. Amacımız proje kapsamında arıcıların ihtiyaçları olan ana arıları dışa bağımlı kalmadan kendilerinin üretmesini sağlamaktır”ifadelerini kullandı.

Eğitim kapsamında teorik derslerin ardından uygulamalı da çalışma yapılacağı kaydedildi.