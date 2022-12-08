Bingöl'de düzenlenen 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' paneli yoğun ilgi gördü.

Bingöl'de 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' paneli düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe, Anadolu Mektebi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Anadolu Mektebi Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım ve Köy işleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yardımcısı Abdullah Özübek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, panelin açılışı gerçekleşti. Panelde öğrenciler, Mustafa Kutlu'yu anlatarak sunumlar yaptı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Anadolu Mektebiyle Bingöl'de bir ilki, bir hayalimizi gerçekleştirdik. Bir diğer hayalimiz de bu panelimizde Anadolu Mektebinin kurucusu ve yürütme kurulu başkanı olan Prof. Dr. Sami Güçlü'yü aramızda görmekti. Anadolu Mektebi, başta ülkemiz olmak üzere, gönül ve kültür coğrafyamızın sanat, kültür ve edebiyatına düşünce ve eserleriyle büyük katkıda bulunan şair, yazar ve düşünürleri, genç okuyucularla buluşturmaya yönelik, bir yazar okuma programı, bir kültür-edebiyat hareketidir. Anadolu Mektebi Yazar Okumalarıyla, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sorumluluk sahibi, ilkeli, araştırıp sorgulayan, çok yönlü ve donanımlı yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Anadolu Mektebi yazar külliyatını okumak ve kitap değerlendirmelerini yazmak suretiyle gençlerimize çok zengin bir okuma deneyimi sunmaktadır" dedi.

Panelist öğrencilerin sunumları büyük bir beğeni toplarken panel sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.