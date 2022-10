Bingöl'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul müdürleri, danışman öğretmenleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Proje çerçevesinde Mevlana Kız Anadolu Lisesi kütüphanesinde okul müdürleri, danışman öğretmenleri ve öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Halil Yücel, proje ve okudukları kitaplar üzerine sohbet etti. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin müdürlük koordinesinde TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesinden 7 öğrenci, Mevlana Kız Anadolu Lisesinden 9 öğrenci ve Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinden 6 öğrenci olmak üzere toplam 22 öğrenciyle başladığını aktardı. Proje çerçevesinde yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerinin okutulduğunu belirten Yücel, “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi hazırlanırken amacımız, öğrencilerin kitaptan kendilerine intikal eden duygu, düşünce, soru, cevap, yeni bir fikir ve benzeri hususların kavranmasıdır. Geleceğimiz olan siz gençlerimizin çok iyi yetişmesini istiyoruz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar güzel ve aydınlık olacaktır. Bir kitabın bize katacağı şey çok fazladır. Kitap okumak demek yeni bilgiler öğrenmek, eski öğrenilen bilgileri pekiştirmek, daha gelişmiş bir insan olmak, topluma faydalı bireyler olmak demektir. Her zaman ve her yerde kitap okumaya önem göstermeliyiz. Kitap okumak ufkunuzu genişletir, sınav başarınızı, okuduğunuzu anlama kapasitenizi artırır. Sınavlarda başarılı olan birçok öğrenci, başarısını çok kitap okumaya borçludur, okumayı alışkanlık haline getirelim. Ayrıca ilimizde ilk defa Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Ortaokul Uygulama Programı, Güveçli Ortaokulu, Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu ve Turgut Özal Ortaokulu ile başlatılmıştır. Güveçli Ortaokulu 2 danışman öğretmen, 20 öğrenci, Göltepesi Yeni Yerleşim Ortaokulu 1 danışman, 5 öğrenci ve Turgut Özal Ortaokulu da 1 danışman ve 10 öğrenciyle ortaokul uygulama programını eylül sonu itibarıyla başlatmış bulunmaktadırlar. Farklı bir süreç izleyen ortaokul uygulama programında her dönem kılavuzda belirtilen listeden 10 eser seçilip okunmakta ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır" dedi.