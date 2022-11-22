Bingöl'de araç içinde 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

Bingöl'de dur ihtarına uymayarak takip edilen ve sonra durdurulan araç içinde, 1 kilo 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik istihbari bilgiler neticesinde; temin edilen uyuşturucu maddeleri Bingöl iline getirebileceği değerlendirilen şüpheli bir araç Bingöl-Genç- Yayla Köyü mevkiinde durdurulmaya çalışılmış, ancak araç dur ihtarına uymayarak Genç istikametine kaçmış ve araç içerisinde dışarıya poşet atıldığı tespit edilerek yapılan takip ile Yayla Köyü yol ayrımında araç durdurulmuştur. Yapılan kontrollerde araç içerisinde ve yol kenarında şeffaf naylon poşet içerisinde 1 kilo 18 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.