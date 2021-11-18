İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Bingöl’de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. idaresindeki 38 JY 761 hafif ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.