Bingöl'de araç takla attı: 1 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atıp yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Genç-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.R.Ö. yönetimindeki 26 AP 196 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki tabelaya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.