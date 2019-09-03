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Bingöl'de aracın çarptığı 2 eşek telef oldu

Bingöl’de pikabın çarptığı 2 eşek telef oldu.

Bingöl'de pikabın çarptığı 2 eşek telef oldu. Telef olan eşeklerden birinin başında ise kazadan yara almadan kurtulan başka bir eşeğin beklemesi dikkat çekti.


Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu Kervansaray mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pikap, aniden yola çıkan eşeklere çarptı. Kazada eşeklerden 2'si olay yerinde telef oldu. Telef olan eşekler vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.


Öteyandan telef olan bir eşeğin başında ise kazadan yara almadan kurtulan bir eşek bekledi.

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