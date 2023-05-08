Bingöl'de aranan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, haklarında arama ve hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan Y.Ş. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunduğu tespit edilmiştir. Y.Ş. isimli şahıs, gerekli adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına sevkinin sağlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen A.K. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş olup, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza infaz Kurumu'na sevki sağlanmıştır” denildi.