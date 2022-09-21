Bingöl'de aranma kaydı bulunan 45 şahıs yakalanarak tutuklandı

Bingöl polisi son 1 ayda aranma kaydı bulunan 100 şüpheliyi yakalarken, bu şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında iş yerleri ve ikametlerden meydana gelen 15 hırsızlık ve 4 dolandırıcılık olayını aydınlatırken, 7 şüpheliyi yakaladı. Aydınlatılan hırsızlık olaylarında ele geçirilen 1 adet motosiklet, 750 kilogram oto hurdası, 1 adet zincir altın kolye, 1 adet telefon sahiplerine teslim edildi. Meydana gelen 13 kasten, taksirle yaralama ve tehdit olaylarının şüphelileri de tespit edilirken, yakalanan 21 şahıstan 1'i tutuklandı. Ayrıca aranması bulunan 100 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Asayiş resmi ve yunus ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde yaptığı şok uygulamalarda ise 1 adet bıçak, ruhsatsız 2 adet tüfek, 5 adet tabanca ve bu silahlara ait 19 adet mermi ile 62 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.