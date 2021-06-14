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Bingöl'de arazi yangını

Bingöl’de bir mahalledeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de bir mahalledeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evlerin arasında boş arazide çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

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