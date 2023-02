Bingöl'de Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri Çalıştayı düzenlendi

Bingöl'de düzenlenen Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri çalıştayında konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, "2 bin 100 ton olan yıllık rekoltemizi arttırmak değil öncelikli hedefimiz. Bunu arttıralım diye kaliteden ödün vermenizi istemiyoruz. Bizim için değerli olan kalitemizi hep yukarıda tutmak" dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanlığı ev sahipliğinde Bingöl İli Arı Yetiştiricileri ve Bal Üreticileri çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, Bingöl Balı Ulusal Coğrafi İşareti denetleme süreci, AB coğrafi işaret süreci ve Ticaret Bakanlığından 3,5 milyon dolarlık UR-GE proje desteği ile ilgili bilgilendirmeler yapıldıktan sonra arı yetiştiricilerinden gelen sorun ve talepler dinlendi.

Bingöl balının markalaşmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini ve elbirliğiyle çalışmanın önemli olduğunu aktaran Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Öncelikle şehr-i bal diyarı Bingöl'ümüzde arıcılık sektörüne yönelik yapılan böylesi çalışmaları anlamlı ve son derece verimli bulduğumu belirtmek isterim. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bingöl balının marka değerini yükseltmek, pazar ve tanıtımına katkıda bulunmak için elbirliğiyle çalışmalı, son zamanlarda dünya çapında elde edilen başarının arttırılması noktasında elimizden geleni yapmalıyız. Bingöl Belediyesi olarak, şehrimizin bal ile anılması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz. Özellikle şehir aydınlatmalarımızda ve belirli noktalarda konuşlandırdığımız bal anıtlarıyla tanıtıma ve balımızın markalaşmasına katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra üreticilerimize destek oluyoruz. Üniversitemiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız Bingöl balının markalaşması için çaba sarf ediyor fakat burada üretici kardeşlerimize çok büyük görevler düşüyor. Kaliteli bal üretim noktasında herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı. Bu noktada bizler de sizleri desteklemekten geri durmayacağız elbet. El birliğiyle çalışarak, kaliteli bal üreterek, pazar oluşturup tanıtımlarımızı yaparak Bingöl balımızı hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Çalıştayda Bingöl balının önemine dikkat çeken BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, balın hak ettiği yere gelmesi gerektiğini aktardı. Arıcılarla hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çintay, “Türkiye'de coğrafi işaretini alan Bingöl balı şu anda Avrupa'da coğrafi işaretini alma sürecine girmiştir. Sevgili arkadaşlar bu süreç hiç de kolay olmadı arkasında çok büyük emek ve irade bulunmaktadır. Tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Birliği'nden alınacak bu belge de kolay olmayacak aynı ciddiyetle ve özveriyle süreci yönetmemiz gerekmektedir. Süreç bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından başlatılmıştır. Burada Türkiye'de alınan belge için yapılan ciddi çalışmaların etkisi çok büyüktür. Ülkemizden sadece 10 ürün için yapılan bu başvuru içerisinde balımızın olması da ayrı bir gururdur. Düşünün Türkiye'de her il balının en iyi bal olduğunu iddia ediyor ve biz bunu bir ileriki aşamaya taşıyan tek bala sahibiz. Sevgili arkadaşlar biz göreve geleli henüz 3,5 ay oldu ve biz her platformda baldan bahsediyoruz. Dünya 1.'si olmuş bu ürünümüzün hak ettiği yerlere gelmesi için öncelikle bilinmesi ve hak ettiği değeri görmesi lazım. Göreve geldiğimiz günden itibaren gittiğim her toplantıya balımızı götürüyorum, balımızı anlatıyorum. İnsanlar benim de bal üreticisi olduğumu düşünmeye başladılar. Bakın ilimizde bazı sektörler daha çok katma değer sağlıyor, daha çok istihdam sağlıyor ama bizim her zaman önceliğimiz bal. Bunun sebebi de balımız daha değerli olarak konumlandırıp satabileceğimize olan inancımızdır. Arkadaşlar 2 bin 100 ton olan yıllık rekoltemizi arttırmak değil öncelikli hedefimiz. Bunu arttıralım diye kaliteden ödün vermenizi istemiyoruz. Bizim için değerli olan kalitemizi hep yukarıda tutmak ve satış rakamlarımızı yukarıya taşımaktır. Buna öncelikle bizim inanmamız ve ucuza satış yapmamamız gerekiyor. Üniversitemizle birlikte belirlediğimiz değerler Bingöl balını tanımlamaktadır. Tabi bu değerler her zaman sizin istediğiniz gibi olmaya biliyor. Yıllık yağışlar, o seneki çiçek florası her zaman sizin elinizde değil ancak balın doğal olması, hijyenik koşullarda üretim yapmanız sizin elinizde. Siz elinizden gelen gayreti gösterin balınız katkısız ve hijyenik olsun, ürettiğiniz ürünlerin analiz sonuçları arzu edilen düzeyde çıksın balınızın satışı konusunda gözünüz arkada kalmasın. Biz bu noktada sizinle beraber hareket etmek için size söz veriyoruz. Birazdan anlatacağım gibi sadece yurt içinde değil yurt dışında da malınızı satmak için sizinle hep beraber olacağımızı göreceksiniz. Ama tekrar ediyorum sonuçlar hep temiz çıkacak ve yanlışa tenezzül etmeyeceksiniz. Bal sektörü ile ilgili bir URGE projesinin sözünü de aldık. Bu proje yaklaşık 3.5 milyon dolarlık bir proje ve sizi dünyaya açmak için bizim çok önemsediğimiz bir proje. Nedir bu URGE projesi ve neler yapacağız? Öncelikle genel mantığı şu hep birlikte hareket edeceğiz ve birbirimizle rekabet etmek yerine Bingöl dışındaki firmalarla hatta Türkiye dışındaki firmalarla beraber rekabet edeceğiz. Birlik olacağız, güçlü olacağız ve dünyanın Bingöl'den ibaret olmadığını daha büyük olduğunu hep beraber keşfedeceğiz. Proje çerçevesinde bir ihtiyaç analizi yapılarak başlanacak bu çalışmalarda sizin tek tek ihracat yapmanızın önündeki engeller araştırılacak, güçlü taraflarımız tespit edilecek, en çok hangi ülke veya ülkeler ihracat için uygun tespit edilecek. Bu hedef pazarlarda hangi paket boyları hangi kalite, hangi renkler, hangi parametreler öne çıkıyor. Dağıtım kanalları neler olabilir. Hedef müşterilere nasıl ulaşılır ve bunlar iş ilişkisine nasıl dönüştürülür çalışmaları yapılacaktır. Daha sonra sizleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda eğitim programlarına alacağız. Bu eğitim başlıkları tabi ki sizlerin ihtiyaçlarına göre olacak. Ancak bunlar ihracatta devlet destekleri, ihracatta müşteri nasıl bulunur, kendimizi ihracata hazırlamak için nasıl kurumsallaşmalıyız gibi bire bir ihracatı nasıl yapacaksınız ve nasıl gelişeceksiniz üzerine Türkiye'nin alanında en iyi eğitmenleri tarafından verilecek. Bu süreçleri sizler adına yönetecek ve sizin işlemlerinizi sizlerle takip edebilecek son derece nitelikli 2 elemanı tahsis edip sizler için çalıştıracağız. Aynı zamanda tespit edilen hedef ülkelere sizleri götüreceğiz ve alıcılarla bizzat tanışmanızı mal satmanızı sağlayacağız. Bunun yanı sıra hedef ülkelerde yer alan potansiyel alıcıları Bingöl'e getirip burada sizin üretim tesislerini gezdireceğiz ve direk mal satmanız için yardımcı olacağız. Arkadaşlar Ticaret ve Sanayi Odası Olarak sizlere hizmet etmek için bu koltukta oturuyoruz ve size söz veriyorum siz kaliteden ödün vermeyin, hijyenik üretim konusunda hassas olun bu söylediklerimin hepsini sizlerle beraber yapmaya gözünüzün içine bakarak söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştay'a Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve BİNTSO Başkanı Kadir Çintay'ın yanı sıra, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, ilgili kurum temsilcileri ve arı yetiştiricileri katıldı.