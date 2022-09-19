Bingöl'de arılar, cami minaresine yuva yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde arılar, Devecik Köyü Camisinin minaresine yuvalandı.

Bahar aylarında kovanlardan kaçan bal arıları, Karlıova ilçesine bağlı Devecik Köyü Camisinin minaresine yuvalandı.

Bölgede bal avcılığı yaparak geçimini sağlayan Devecik köyü sakinlerinden Mustafa Çelik, minare çevresinde yoğun bir arı trafiği ve arı kuşları görülmesi üzerine harekete geçti. Minarede yapılan incelemede, minarenin külah denilen bölgesinin iç kısmına arı yuvası olduğu tespit edildi. Herhangi bir sorun oluşturmayacağının anlaşılması üzerine yuvanın yerine karışılmadı.