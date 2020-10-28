Bingöl'de arka ayakları aksayan köpeğe belediye sahip çıktı

Bingöl'de bitkin düşen ve ayaklarında problem olan köpek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir sokak köpeği bitkin halde yatarken fark etti. Durumun Bingöl Belediyesine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler, bulunduğu yerden aldığı köpeği geçici hayvan barınağına götürdü. Köpeğin arka ayaklarında eski bir kırık olduğu ve bundan kaynaklı aksama meydana geldiği belirlendi.

Köpekte yeni herhangi bir yara olmadığı belirtilirken, bakım ve koruma altına alındığı bildirildi.