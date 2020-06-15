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Bingöl'de artçı deprem sonrası heyelan anı kamerada

Bingöl’de artçı depremin ardından meydana gelen heyelanda kapanan yol, ekiplerin çalışmaları ile yeniden açıldı.

Bingöl'de artçı depremin ardından meydana gelen heyelanda kapanan yol, ekiplerin çalışmaları ile yeniden açıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.


Bingöl'de meydana gelen depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak bugün saat 18.05'te meydana gelen 3.7'lik artçı sarsıntı sonrası Karlıova ile Yedisu ilçesi arasındaki bölgede heyelan meydana geldi. Heyelanda düşen kaya parçaları ve toprak Kaynarpınar köyüne 10 kilometre kala yolu ulaşıma kapattı. Bölgede bulunan İl Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek, yolu yeniden ulaşıma açtı.


Heyelan anı ise AKUT ekibinin kamerasına yansıdı. O sırada ekipte yer alan görevliler panikle kaçarken, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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