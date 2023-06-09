Bingöl'de aşılama çalışması yapıldı

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, 2023 yılı programı çerçevesinde Genç ilçesi Ericek ve Doludere köylerinde 350 dönüm alanda 2 bin adet yabani menengiç ağacına 6 bin adet fıstık aşısı yaptı. Aşı çalışmalarını yerinde inceleyen Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, ''Yapılan çalışmalarla bölgede doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılarak kırsalda yaşayan orman köylülerimize ek bir maddi gelir kaynağı sağlanacaktır. 2022 yılında 330 dönüm alanda, 2023 yolunda ise 350 dönüm olmak üzere toplamda 680 dönüm alanda fıstık aşılama çalışması yapılmış olup gelecek yıllarda da çalışmaları devam ettirerek yöre halkına gelir kapısı açmaya devam edeceğiz” dedi.