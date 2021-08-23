Bingöl'de aşılama oranı yüzde 60'lara yaklaştı

Aşı haritasındaki rengi 'Turuncu' olan Bingöl'de oran yüzde 60'lara yaklaşırken, şu ana kadar toplamda 210 bin doz aşının yapıldığı öğrenildi.

Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde kurulan aşı uygulama noktalarının yanı sıra mobil aşı ekipleri ilçe ve köylerde gezerek aşı çalışmalarını sürdürüyor. Solhan, Genç, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı ve Adaklı ilçelerinin hem merkezlerinde hem köylerinde çalışan sağlık ekipleri, vatandaşlarını ikna ederek aşılıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı aşı haritasında yükselişe geçen Bingöl'de aşılama oranı yüzde 59.2 olurken, şuana kadar 210 bin doz aşının yapıldığı, bunlardan 118 bin 110 doz birinci ve 77 bin 810 unun ikinci doz ve 14 bin 80 kişinin ise 3. doz aşı olduğu öğrenildi.