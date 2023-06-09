Bingöl'de ateşe verilen araç lastiği, oyun parkını kullanılmaz hale getirdi

Bingöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilen araç lastiği, oyun parkındaki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi PTT yakınlarında bulunan parkta gece saatlerinde kimliği belirlenmeyen kişilerce araç lastiği yakıldı. Lastik yangını nedeniyle parkta bulunan çocuk oyun parkı alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürürken parktaki oyun malzemeleri kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.