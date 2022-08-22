İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de av sezonunun açılmasıyla denetimler de başladı

Bingöl’de av sezonun açılmasıyla birlikte, avlak alanlarındaki denetimler de başladı.

Bingöl'de av sezonun açılmasıyla birlikte, avlak alanlarındaki denetimler de başladı.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 20 Ağustos itibariyle av sezonu açıldı. Sezonun açılmasının ardından ilgili Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda av yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de avcıların denetimine başladı. Şube müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol çalışmalarında 27 avcı kontrol edilmiş olup herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Kurallara uyan tüm avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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