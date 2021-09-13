İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de avcıların denetimi sürüyor

Bingöl’de av sezonunun açılmasıyla avcıların da denetimi periyodik bir şekilde sürüyor.

Bingöl'de av sezonunun açılmasıyla avcıların da denetimi periyodik bir şekilde sürüyor.


Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonun açıldığı kentte denetimlerine periyodik olarak devam ediyor. Bu kapsamda avlık alanlarda denetim yapan ekiplerin usulsüz bir durum ile karşılaşmadıkları belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetlerinde herhangi bir usulsüz avlanmaya rastlanmamıştır. Kurallara uyan tüm avcılara teşekkür ederiz" denildi.

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