Bingöl'de ayağı ağaç dalına takılı kalan karga kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ayağı ağaç dalına takılı kalan karga, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Solhan ilçesi Halime Pınar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan dut ağacına karganın ayağının takılıp hayvanın uçamadığını gören bir vatandaş, Solhan Belediyesi'ne durumu haber verdi. Kargayı kurtarmak için harekete geçen Solhan Belediyesi itfaiye ekibi, hayvanın ayağında bulunan ipi çözerek kurtardı. Kurtarılan karga salıverildi. Karganın kurtarılması için itfaiye ekibine haber veren vatandaş, hayvanı kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Karganın ayağına takılı olan ince bir ipin ağaç dalına dolanmasından dolayı karganın mahsur kaldığı öğrenildi.