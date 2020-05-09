Bingöl'de baharla birlikte "Çır Şelalesi" coşmaya başladı

Bingöl'de kışın donan yazın ise kuruyan Çır şelalesini baharla birlikte yağmur ve eriyen kar suları coşturmaya başladı.Korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçisi azalan şelalenin bulunduğu bölge zaman zaman sisle ayrı bir görsel şölen sunmaya başladı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Ilıcalar Beldesi Uzundere köyü sınırları içindeki Çır Şelalesi,bahar yağmurlarıyla birlikte karların da erimesiyle coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Kışın donduğu yazın ise kuruduğu için bahar aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan şelaleye bu sene Korona virüs tedbirleri kapsamında çok fazla gelen olmadığı öğrenildi. Yağışlı hava ve sisin de etkisiyle ayrı bir görsel şölen oluşturan şelalenin Haziran ayının başlarına kadar kar ve yağmur sularıyla birlikte bu şekilde akmaya devam etmesi beklendiği öğrenildi.

Hem Ramazan ayı hem de korona virüs nedeniyle sık sık doğa turuna çıkan ziyaretçilerden Alican Bayram, Çır Şelalesi'nin de bir doğa harikası olduğunu aktardı.

Korona virüs sürecinde şehirde fiziksel mesafeye dikkat edip biraz uzak kaçmaya çalıştığını aktaran Bayram,"Bu bahaneyle gelip burada şelaleyi izlemek güzel. Virüsün bulaşma riskinden de uzaklaşıyorsun. Güzel bir alan burası. Ilıcalar Beldesi'ne ait, Karer bölgesinde bir yer. Bu bölgede zaten doğa güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. Çır şelalesinin çok tarihine sahip değilim güzel bir görseli var. Yanılmıyorsam 25 metrelik yüksekliği ve iki kayanın arasından gelen bir su"dedi.