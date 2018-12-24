Bingöl'de Bal Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Bingöl'de düzenlenen bal yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı kapsamında pilot olarak seçilen Bingöl Üniversitesi'nde (BÜ) Bal Yarışması düzenlendi. Yarışmayla ilgili BÜ ve Arı yetiştiriciliği Birliği işbirliği ile Enstitüler Konferans Salonunda yapılan törene Vali Kadir Ekinci, BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Birlik Başkanı Mehmet Can Üzer, akademisyenler, arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Meral'ın çalışmaları anlatmasıyla başlayan programda, Birlik Başkanı Mehmet Can Üzer ile Rektör Prof.Dr. İbrahim Çapak, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşma yaptı.

Programda konuşan Vali Kadir Ekinci'de;" Ülkemizin ve milletimizin müreffeh ve muktedir yarınları için her alanda el ele vererek, gönül birliği yaparak bu coğrafyanın hakkını verme adına çok sıkı bir çalışma örnekliği ortaya koymalıyız. Efendimizin, ‘iki günü bir olan ziyandadır' uyarısı ile sürekli hareket halinde olmalı ve üretime dayalı iktisadi gücümüzle aydınlık yarınlarımızı inşa etmeliyiz. Genç nesillere üretme kültürünü öğretmeli, ilimizi ve ülkemizi hak ettiği güzel noktalara taşımalıyız. Bu noktada, hızla büyüyen ve dünyanın ilk yirmi ekonomisinden biri olan ülkemizin gurur tablosunda her birimizin emeği, katkısı ve projeleri olmalıdır”dedi.

Bingöl Balı ile ilgili her türlü çalışmayı da önemsediğini aktaran Vali Ekinci, “Bingöl balına kimlik kazandırmaya dönük her teşebbüsü anlamlı buluyor ve destekliyorum. Yarınlarda, sektörün müstakil bir piyasa ve gelişmiş bir endüstri merkezi haline gelerek üretimden istihdama geniş bir yelpaze ile Bingöl ve Türkiye ekonomisine katkılarını umuyorum. 140 bin kayıtlı arı kolonisi ile yıllık ortalama 800 ile 1200 ton arasında bal üretimi gerçekleştiren birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir yandan daha kaliteli ve daha fazla üretim rakamlarına hedeflenmemiz gerekirken bir yandan da kamu ve özel sektör el ele vererek ürettiklerimizi pazarlayacak alanlar açmalıyız. Bingöl Valiliği olarak daima üreticilerimizin yanında olacak, özellikle pazar konusunda yardımlarımızı esirgemeyecek ve birlikte hareket edeceğiz"ifadelerini kullandı.

Daha sonra yarışmada birinci olan Fikri Üzer'e, ikinci olan Feyzi Kalkan'a ve üçünlüğü paylaşan Kenan Bahadır, Nihat Bezekçi ile Rıza Bircan'a plaket ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program Ana Arı Yetiştiriciliği Kursunu başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.