Bingöl'de baraj ortasında mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Bingöl'de baraj gölündeki adacıkta suyun yükselmesi ile mahsur kalan vatandaşı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi tarihi köprü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölünün ortasındaki adacığa çıkan vatandaş suyun yükselmesi ile mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sev edildi. Mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından bot yardımı ile kurtarıldı.