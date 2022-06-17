Bingöl'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde eğitim gören ve çeşitli başarılara imza atan öğrenciler okul tarafından ödüllendirildi.

Genç ilçesinde bulunan Mevlana Ortaokulu, başarılı öğrencileri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede yıl boyunca akademik, sosyal, sportif ile kültürel alanda yaptığı il dereceleriyle adından söz ettiren 6'ncı sınıf öğrencisi İkra Saçık'a bisiklet hediye edildi.

Öğrencisinin kendilerini gururlandırdığını aktaran Okul Müdürü Zülküf Zengin, “Başarısıyla bizleri gururlandıran öğrencimizi tebrik ediyorum. Diğer öğrencilerimize de örnek teşkil etmesi münasebetiyle biz de okul idaresi olarak öğrencimizi ödüllendirdik. Emeği geçen bütün öğrencilerime teşekkür ederim” dedi.