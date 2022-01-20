İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de başıboş gezen Pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü

Bingöl’de tehlike arz eden Pitbull cinsi köpek, jandarma ve belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.

Bingöl'de tehlike arz eden Pitbull cinsi köpek, jandarma ve belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Elmalı köyünde başıboş halde Pitbull cinsi köpeğin gezdiğini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Ardından belediye ekipleriyle olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi köpeği yakaladı. Köpeğin belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüğü bildirildi.

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