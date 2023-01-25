Bingöl'de başlatılan 'Kış Okulu' uygulaması büyük ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez sömestir tatilinde başlatılan 'Kış Okulu' uygulaması Bingöl'de yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren 'Kış Okulu' uygulaması başlattı. 21 Ocak'ta başlayan ve 5 Şubat'a kadar devam edecek olan uygulama ile öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs alabilecek. İl merkezleri haricinde gelen talepler doğrultusunda kırsalda bulunan okullarda projeden yararlanıyor. Bingöl merkeze bağlı Çukurca İlköğretim Okulu 4'üncü sınıfta bulunan 4'ü kız 2'si erkek 6 öğrenciden de Kış Okulu talebi gelince İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hemen köy okulunda kurs açıldı. Okula gelen öğrenciler öğretmenleri tarafından odun sobası üzerinde közlenmiş patatesleri yedikten sonra matematik ve İngilizce dersine başlıyor.

Talep gelmesi durumunda tüm okullarda kursu açmaya hazır olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Geçen yıl bakanlığımız tarafından açılan yaz okulu uygulamasına hem öğrencilerden hem de velilerden yoğun bir ilgi olmuştu ve çok verimli bir yaz okulu programı geçirmiştik. Şu anda da bakanlığımızın başlatmış olduğu ilk defa kış okulu projesi uygulanıyor. Velilerimizden ve öğrencilerden büyük bir istek vardı. Şu an içinde bulunduğumuz okul bir köy okulu ve burada bu kış okulu açmamız çok anlamlı. Sömestir tatilinde plansız yada evde boş oturarak vakit geçiren çocuklarımız bunun yerine okulda olmayı ders işlemeyi tercih etti. Burada matematik ve İngilizce dersleri görülüyor, 4 sınıftan 12'nci sınıfa kadar devam ediyor. Köy okulu olduğu için 4'üncü sınıf öğrencilerimiz şu an mevcut” dedi.

Köy okulunda ilk kez böyle bir uygulama yapıldığını aktaran Yücel, "Buranın önemli bir özelliği var. İlk defa uygulanıyor olması anlamlı. Bu sadece Çukurca Köyü okulumuza bağlı bir çalışma değil. Türkiye'nin her yerinde uygulana bilecek bir proje. Bize her hangi bir köyden, velilerimizden yada öğretmenlerimizden talep gelmesi durumunda anında biz bu kursu açmaya hazırız. Yeter ki bize talep ve istek olsun biz yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Kursa gelen öğrencilerden Ayşenur Merdan, “Bugün kış okuluna geldik. Burayı çok seviyoruz. Matematik ve İngilizce dersi işliyoruz. Yaz okulunda da işliyorduk ama bence kış okulu daha iyi. Hocamız bize patates veriyor, sobamızı yakıyor hatta bazen bize çorbada pişiriyor. O yüzden okulu çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Salih Baytemur ise “Biz kış okuluna geldik. Yaz okuluna da gelmiştik ama bazı arkadaşlarımız yaylada olduğu için gelemedi. Hocamız bize sobayı dolduruyor ve bize patates pişirip veriyor. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor” dedi.