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Bingöl'de bayram öncesi ‘Ucangöz' ile denetim

Bingöl’de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl-Elazığ karayolunda Ucangöz (drone) ile denetim gerçekleştirildi.

Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesinde polis tarafından Bingöl-Elazığ karayolunda Ucangöz (drone) ile denetim gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Bingöl'de de Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bingöl-Elazığ karayolunda drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere çeşitli bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.


Bayram öncesi trafik uygulamalarına devam ettiklerini belirten Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, “İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi, bayram sırası ve sonrasında trafik tedbirleriyle ilgili drone ile birlikte uygulama, emniyet kemeri gibi uygulamalar yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasıdır. Vatandaşlarımıza kurallara uymalarını ve sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz” dedi.

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