İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de bayramda helikopter destekli trafik denetimi

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Ramazan Bayramı’nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Ramazan Bayramı'nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.


Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere bayramda trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kent merkezi, Bingöl- Elazığ karayolu, Bingöl-Erzurum karayolu ve Bingöl-Muş karayolunda trafik denetimi havadan gerçekleşti. Gerçekleşen denetimlere İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Çağatay Arpaçay ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Osman Turhan katıldı.


Ayrıca Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığı da ziyaret edilerek, Mehmetçiğin bayramı kutlandı.

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