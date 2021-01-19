Bingöl'de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi başladı.Çalışan ekiplerin, cadde ve sokakları kardan temizlemek için 24 saat mesai yaptığı aktarıldı.

Bingöl Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gün başlayan ve aralıksız etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk andan itibaren çalışmalara başladı. Şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplerin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nce yapılan açıklamada, 120 personel ve 25 araçla il genelinde karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ana arterlerde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir” denildi.

“Kar kütlelerine karşı dikkatli olun”

Vatandaşların kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerektiğine değinilen açıklamada, “Çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşaması için yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir. Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir”ifadelerine yer verildi.