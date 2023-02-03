Bingöl'de besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde besicilerin, zorlu kış şartlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışıyla beraber besicilerin zorlu kış şartlarındaki mesaisi de tamamen başlamış oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, kırsal alanlarda da 1 metreyi buldu. Yılın neredeyse en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Karlıova'da, besiciler kar üstünde hayvanlarını otlatıyor. İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü sakinlerinden Fazlı Gürgen, yılladır geçimini hayvancılık yaparak sağlıyor. Karın yağmasının ardından yaz aylarında istifledikleri otları kızaklara yükleyerek atlarla taşıyan Gürgen, aynı işlemi günde iki defa yapıyor. 80'e yakın küçükbaş hayvanı bulunan Gürgen, bu yıl geç gelen kış nedeniyle kuraklık endişesi duyduğunu belirtti. Gürgen, "Kaynarpınar köyünde ikamet ediyorum. Geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için, hayvanlarla uğraşıyorum. Tabi bu yıl biraz kuraklıktan korktuk, seneye ot ve yem olmaz diye ama çok şükür ki kar yağışı oldu. İnşallah kuraklık biter, biz de rahat ederiz" dedi.