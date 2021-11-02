Bingöl'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Bingöl'de 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyasının tanıtımı başladı.

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlattığı, yürütülecek kampanya, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de tanıtım ile başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kampanya kapsamında hazırlanan görselleri, kent genelinde kamu kurumlarında hizmet binalarının giriş, çıkışları ile caddelerdeki billboardlara astı.

'Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile uygulanacak kampanya ile trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınması hedefleniyor.