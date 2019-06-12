Bingöl'de bilim şenliği

Bingöl'de 3. geleneksel bilim şenliği düzenlendi. Şenlikte, kent genelindeki okulların yaptığı bir çok proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. Geleneksel Bilim Şenliğinin açılışı, TBMM Vakfı Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi.Açılışa Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kent genelinde 8 okulun katıldığı şenlikte, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları çeşitli projeler sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Bilim şenliğini yapmamızın amacı çocuklarımıza özellikle çağın gerektirdiği bilimsel alanda farkındalık yaratmak. Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik ve bilimi okullarımızda özendirmek istedik. Bu anlamda yıl içerisinde yapılan ve sergilenmeye değer gördüğümüz eserleri memleketimize tanıtmak amacıyla bir sergi düzenledik”dedi.

Şenliğe hazırladığı projeyle katılan ortaokul öğrencisi Neslihan Varan ise, “Projemizin adı kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Bu bölgede çok büyük bir deprem riski altında bizde olası deprem durumunda can ve mal kaybını en aza indirmek, kentsel dönüşüm bilinci aşılamak. Halkımız kentsel dönüşümü maliyetli bir proje olarak düşünüyor ancak kentsel dönüşümünde eşyaları sabitleyerek birçok zararın önüne geçebiliriz. Bugün çok güzel bir şekilde geçti, çok güzel projeler gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Burada yeni çalışmalar gördüklerini aktaran Fatih Sayılır ise, “Bu şenliğe 8 okul katıldı. Bilimsel şenliğimiz çok güzel geçti, yeni çalışmalar gördük herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.