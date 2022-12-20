İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bingöl’de ışıklarda durduğu esnada alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'de ışıklarda durduğu esnada alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.


Olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi Şalvar Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, ışıklarda durduğu sırada bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, otomobilde çıkan yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.