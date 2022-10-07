Bingöl'de bir evde 25 kök kenevir ve esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, 25 kök kenevir ile 1 kilo 265 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ilçesi kırsalında narko-terör operasyonu faaliyeti çerçevesinde icra edilen ev aramasında, 25 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 265 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesinin halkın desteği ile devam edeceği vurgulandı.