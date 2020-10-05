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Bingöl'de bir evden 7 yılan çıkartıldı

Bingöl’de bir köydeki evden 7 tane yılan çıkartıldı.

Bingöl'de bir köydeki evden 7 tane yılan çıkartıldı.


Solhan ilçesine bağlı Boğlan Mahallesinde ikamet eden Vedat Gönlüaçık, evin içerisinde yavru bir yılanın gezdiğini farketti. Yavru yılanı yakalayan Gönlüaçık diğer gün yine evde yılan yavrusu gördü. Bunun üzerine Gönlüaçık ve komşuları evdeki eşyaları dışarı çıkararak yılanları aramaya başladı. Aramalarda oda kapısı içerisinde 4 tane olmak üzere toplam 7 adet yılan yavrusu bulundu. Anne yılan bulunamazken ev ilaçlandı. Çıkarılan yavru yılanlar ise bölgeden uzakta doğaya salındı.


Mahallede geçmişte yılanlar çok olduğu için bölgeye yılanlar tepesi ismi verildiği öğrenildi.

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