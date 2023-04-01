Bingöl'de bir yanda kara kış bir yanda bahar yaşanıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından geçtiğimiz gün kar yağışının yaşandığı Bingöl'ün yüksek tepeleri beyaza bürünürken, şehir merkezine yakın yerlerde ise meyve ağaçları çiçekler açtı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Bingöl için fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde de kar yağışı başlamış yüksek tepeler beyaza bürünmüştü. Bingöl şehir merkezinin etrafındaki tepeler beyaza bürünürken şehir merkezi yakınlarında ise meyve ağaçları rengarenk çiçekler açtı. Çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, hem kış hem bahar görüntüsü aynı karede yer aldı.