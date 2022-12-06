Bingöl'de bölücü terör örgütüne ait EYP imha edildi

Bingöl'de bir arazide, bölücü terör örgütü PKK'ya ait gömülü vaziyette bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 adet patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir” denildi.