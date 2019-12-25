Bingöl'de bu yıl 1 milyon fidan üretildi

Bingöl'de bu yıl üretilen 1 milyon fidanın 600 bini kent genelinde, 400 bini ise çevre illerde toprakla buluştu.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 1 milyon fidan üretimi yapıldı. Üretilen fidanların 600 bini Bingöl'de, 400 bin ise gönderildiği Elazığ, Muş, Hakkari, Bitlis ve Van'da dikimi yapıldığı belirtildi.

1 milyon fidan üretimi yaptıklarını anımsatan İl Müdürü İbrahim Börü,İlimizde 2019 yılı içerisinde 600 bin adet fidanın dikimi gerçekleştirildi,bunun 50 bin adedi fidanlığımızda yetiştirdiğimiz bademdir. Yetiştirilen fidanların üretim ve bakımları kurumumuzun fidanlığı civarındaki köylerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Üretilen fidanlar ağaçlandırma, erozyon kontrolü toprak muhafaza sahalarına, okul bahçelerine, yol kenarlarına, mezarlıklara, resmi kurum bahçelerine, ibadethane bahçeleri ve gerekli görülen yerlere dikilerek daha yeşil bir Bingöl için çalışmalarımız hızla yürütülmektedir” dedi.

2020 yılı içinde de dikilmesi planlanan fidan üretiminin tamamlanma noktasına geldiğini aktaran Börü, yine 1 milyon üretim gerçekleştirmeyi hedeflendiklerini aktardı.