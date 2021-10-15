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Bingöl'de bulunan tuzaklamış EYP imha edildi

Bingöl’de toprağa gömülü bulunan metal teneke içerisindeki 5 kilo plastik el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerince imha edildi.

Bingöl'de toprağa gömülü bulunan metal teneke içerisindeki 5 kilo plastik el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerince imha edildi.


Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 14 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren-4 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette metal teneke içerisinde 5 kilogram plastik el yapımı patlayıcı madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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