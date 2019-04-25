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Bingöl'de çamura gömülen inek kurtarıldı

Bingöl’de sulama kanalındaki çamura gömülen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl'de sulama kanalındaki çamura gömülen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahibi tarafından otlatılan ineklerden biri kanala düştü. Kanalda çamura batan inek sahibinin uğraşları sonucu kurtarılamadı. Bunun üzerine durum Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala girerek kürekle hayvanın etrafındaki çamuru temizledi. Daha sonra inek kanaldan çıkarılarak sahibini teslim edildi.

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