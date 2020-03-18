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Bingöl'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Bingöl’de Çanakkale Zaferi’nin 105.

Bingöl'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında sade bir programla çelen sunta töreni gerçekleştirildi.


Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, programı korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sade bir tören düzenlendi. Bu kapsamda Valilik çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutanı vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan ve kurum amirleri katıldı.


Saygı duruşunun ardından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla program sona erdi.

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