Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi'nin Eylül ayında ihaleye çıkacağı bildirildi.

Bingöl'de Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül 2021 tarihinde ihale edileceğini bildirildi.

Türkiye'de ‘millet vadisi' niteliğinde ilk projenin Bingöl'de uygulanacağını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Verdiğimiz çabanın, emeğin karşılığını almak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ayrıca böylesi niteliğe sahip bir projeyi kentimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Pek çok alanı içerisinde barındıran projemiz, ilimizin gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Vadisi'nde görkemli görüntüsüyle yerini alacak. Yoğun yeşiliyle bölgeye uyum sağlayacak ve vadiye yeni bir görüntü kazandıracak” dedi.

Projenin detaylarını paylaşan Başkan Arıkan, "Toplam 33 bin metrekarelik alan üzerinde uygulanacak proje ile şehrin sosyal hayatı ve ekonomisi canlanacak yeni sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Projemizde başlıca fuar ve sergi alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, eğlence alanları, kafeteryalar, kütüphane, botanik bahçesi, uygulamalı bitki yetiştiriciliği eğitim alanı, spor tesisleri ile otopark alanları yer alacak. İhale sürecine müteakip tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra yapım işine start verilecek İnşallah” diye konuştu.

Projenin uygulanacağı alanda kamu yararı gözetilerek acil kamulaştırma kararı alındığını kaydeden Başkan Arıkan, “33 bin metrekarelik toplam alana sahip proje alanında 71 parsele ait 130 bin metrekarelik bölge komisyonumuzca yapılacak çalışma sonrası kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli yaklaşık 20 - 25 milyon TL olacak ve bunun 10 milyon TL'si Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe desteği olarak sunulacak. Kalan miktar ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde kurulacak komisyon en kısa zamanda çalışmalarına start verecektir. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu süreci de atlatmış olacağız” şeklinde konuştu.