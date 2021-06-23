İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de çatı yangını, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı,söndürmeye çalışan kadın karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı,söndürmeye çalışan kadın karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 102. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Refik Sağlar'a ait olan evin çatısından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden ev sakinleri yangına müdahale ederken, durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına müdahale eden Zekiye Sağlar, bu sırada karbonmonoksit gazından etkilendi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Sağlar, tedavi altına alındıYangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.