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Bingöl'de çatıda ipe dolanan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de bir köyde çatıda ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Bingöl'de bir köyde çatıda ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.


Merkeze bağlı Kurudere köyünde bir binanın çatısında ayağına ip dolanan kuşu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, aracın merdiveniyle yukarı çıkarak kuşu ipten kurtardı. Kurtarılan kuşun kırlangıç olduğu belirlenirken, tekrar doğal ortamına bırakıldığı belirtildi.


O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kamerasına kaydedildi.

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