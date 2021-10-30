İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bingöl merkezde bir okulun çatısında onarım yapan işçi, dengesini kaybederek aşağı düştü.

İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, merkeze bağlı Selahaddin-i Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir inşaat firmasında çalıştığı öğrenilen yabancı uyruklu A. İ. (22), okulun çatısını onardığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.


Diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

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