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Bingöl'de çiftçilere 2 ton yonca tohumu dağıtıldı

Bingöl’de, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında çiftçilere 2 ton yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Bingöl'de, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında çiftçilere 2 ton yonca tohumu dağıtımı yapıldı.


Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda çiftçilere yüzde 80 hibe destekli yonca dağıtımı yapıldı.


Kent genelindeki çiftçilere yüzde 80 hibeli yonca dağıtımı yaptıklarını belirten İl Müdürü İbrahim Börü, “Çiftçilerimize sertifikalı yonca tohumu desteği vererek daha verimli yem bitkisi elde etmelerini sağlamaktayız. Bu tür çalışmalarla hayvancılığın gelişmesi için yem bitkisi üretim miktarının arttırılmasını hedeflemekteyiz” dedi.


Proje kapsamında çalışmaların süreceği belirtildi.

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