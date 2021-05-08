Bingöl'de çiftçilere Horoz kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki çiftçilere 4 ton tescilli kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yedisu ilçesinde yetişen ve kısa bir süre önce coğrafi işareti tescil edilen Horoz Kuru Fasulye'nin yaygın olarak üretilmesi için çalışma sürüyor. Bu kapsamda ilçedeki çiftçiler için yüzde 75 hibe ile tescilli fasulyenin tohumu temin edildi. Temin edilen 4 ton kuru fasülye tohumu, çiftçilere ulaştırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yedisu İlçemizde daha önce Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işareti tescil edilen Yedisu Horoz Kuru Fasulye yetiştiriciliğinin arttırılması ve çiftçilerimize yeni gelir kapıları açmak adına, Yedisu İlçe sınırlarında kuru fasulye yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize İl Özel İdaresi finans destekli yüzde 75 hibeli 4 ton Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi tohumu dağıtımı Yedisu İlçesinde yapılan törenle gerçekleştirildi” denildi.